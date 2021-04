Un tragico destino, dopo il maresciallo Nero muore per covid anche il padre (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un atroce destino quello che è toccato alla famiglia Nero. Prima la morte del figlio, Baldassarre, morto nel giro di una decina di giorni a causa del covid, ora quella dell’81enne Agostino Nero, padre del luogotenente dei Carabinieri e comandante della stazione di Macerata Campania. L’uomo era stato ricoverato all‘ospedale di Napoli dopo essere risultato positivo al coronavirus e le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino ad arrivare al tragico epilogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un atrocequello che è toccato alla famiglia. Prima la morte del figlio, Baldassarre, morto nel giro di una decina di giorni a causa del, ora quella dell’81enne Agostinodel luogotenente dei Carabinieri e comandante della stazione di Macerata Campania. L’uomo era stato ricoverato all‘ospedale di Napoliessere risultato positivo al coronavirus e le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino ad arrivare alepilogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

