Un passo dal cielo 6 | stasera in tv la seconda puntata | cast | trama e anticipazioni | quante puntate sono | episodi 8 aprile 2021

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per il secondo appuntamento con la serie di Rai 1 Undal6 – I guardiani, con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello. Undal6,in tv:giovedì 8Nel primoo, Camilla, un’aspirante poliziotta salva Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco e la squadra indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che le bombe potrebbero essere più di una e che tutti gli indizi portano a una vecchia miniera. Nel secondoo, Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere per aiutare Vincenzo. Quest’ultimo, nel mentre, deve fare anche i conti con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua ...

Advertising

crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - mariaederaM5S : #AssegnoUnico familiare è legge! Finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensil… - fattoquotidiano : Alitalia a un passo dal baratro, corsa contro il tempo. Gli aiuti a rilento: buste paga anche di pochi euro. “L’Ue… - _RomamoR : RT @mentinfuga: L’#ergastolo ostativo abolito dal nostro sistema giudiziario? - mentinfuga : L’#ergastolo ostativo abolito dal nostro sistema giudiziario? -

Ultime Notizie dalla rete : passo dal

...storico' e un 'buon giorno per l'Italia'. Non nasconde la soddisfazione la ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti dopo il plebiscitario, definitivo via libera dato...LA RISPOSTA DEL MINISTRO Le sollecitazioni sul fronte finanziario sono state accolteministro ... "Affinché il primonon resti vano, dovrà essere implementato in futuro con le prossime leggi ...Tutto pronto per l'edizione 2021 dell'evento che punta a essere un'occasione di rilancio per il sistema automotive che ha una grande voglia di ripartire ...L'ex Duca di Bridgerton ha risposto alle voci secondo cui non avrebbe ottenuto il ruolo del nonno di Superman nel drama di Syfy a causa del colore della sua pelle.