Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della seconda puntata (Di giovedì 8 aprile 2021) Cosa deciderà Francesco del suo futuro: porterà un branco di lupi in Slovenia, coronando così il sogno della sua amata Emma, o resterà a San Vito di Cadore per aiutare Enrico mentre la comunità è in subbuglio per il bosco che rischia di essere sventrato? Si annuncia ricca di colpi di scena la seconda puntata di Un passo dal celo 6 - I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Serena Iansiti, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti oltre i cinque milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction prodotta da LuxVide, in onda giovedì 8 aprile.

