Un passo dal cielo 6 – I guardiani, anticipazioni terza puntata del 15 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) anticipazioni terza puntata della fiction Un passo dal cielo 6 – I guardiani, in onda giovedì 15 aprile 2021 in prima serata su Rai 1: Leggi anche: Sabrina Ferilli: dopo Svegliati amore mio, nuova fiction all’orizzonte? La puntata si intitola Il leone della montagna e si caratterizzerà per il risveglio della misteriosa Dafne. Una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie, farà da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Francesco e Vincenzo indagano sul delicato caso. Dafne finalmente si sveglia e comincia a raccontare tutto quello che conosce sul proprio passato. Di cosa si tratterà? Come le anticipazioni ufficiali hanno già svelato, Dafne si riprenderà ma il mistero riguardante la sua aggressione ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 8 aprile 2021)della fiction Undal6 – I, in onda giovedì 152021 in prima serata su Rai 1: Leggi anche: Sabrina Ferilli: dopo Svegliati amore mio, nuova fiction all’orizzonte? Lasi intitola Il leone della montagna e si caratterizzerà per il risveglio della misteriosa Dafne. Una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie, farà da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Francesco e Vincenzo indagano sul delicato caso. Dafne finalmente si sveglia e comincia a raccontare tutto quello che conosce sul proprio passato. Di cosa si tratterà? Come leufficiali hanno già svelato, Dafne si riprenderà ma il mistero riguardante la sua aggressione ...

Advertising

crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - fattoquotidiano : Alitalia a un passo dal baratro, corsa contro il tempo. Gli aiuti a rilento: buste paga anche di pochi euro. “L’Ue… - laramarcangelo2 : RT @Raiofficialnews: #UnPassoDalCielo6 - #IGuardiani: la seconda puntata, in prima visione, giovedì #8aprile alle 21.25 su @RaiUno e #RaiPl… - CIAfra73 : Fiction Club · #UnPassoDalCielo6: #iGuardiani, secondo appuntamento. Con #DanieleLiotti, in prima visione assoluta.… - mstk_on : Nessun passo avanti dal famoso “apriamo per pasqua” del 2020 -