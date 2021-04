Un Papeete bis per Matteo Salvini? Così il Capitano pensa di mollare il governo Draghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) C’è unbis nei piani di. Mentre in Lombardia il piano di vaccinazione vede Letizia Moratti lasciare gli anziani al freddo, ilè preoccupato. Per i sondaggi che vedono la Lega e la sua popolarità personale sempre più in declino. E per i pericolosi scricchiolii che si sentono da parte delle categorie che ha sempre coccolato. Come i ristoratori, il cui leader a Piazza Montecitorio aveva incontrato spesso. Ma che adesso di lui non vuole più sapere. Per questodiil. Visto che l’altroieri ha dovuto condannare la protesta dei ristoratori, mentre in altri tempi si sarebbe messo a capo della piazza. E il Fatto Quotidiano racconta oggi le fisime del ...