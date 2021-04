Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)Daily News radio giornale cronaca aggiornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo le votazioni in relazione vaccino anti covid Se sono il presidente del comitato scientifico Franco Locatelli e il di GTA IV a Nicola Magrini Il dg della prevenzione Ministero della Salute Gianni Rezza a fare il punto della situazione per l’Italia con il ministro abbiamo deciso di stabilire la raccomandazione per l’uso preferenziale di zenica nei soggetti oltre i 60 anni di età ha detto Locatelli smaltiamo un concetto chiarissimo in questa non è l’eutanasia nel funerali del vaccino astrazeneca Se utile per proteggere la popolazione più esposta e sviluppare patologie più gravi il caso Pipitone il gruppo sanguigno di Olivia è diverso da quello di Denise e lo rende noto l’avvocato Piera Maggio Giacomo frazzitta che aveva accettato di partecipare alla registrazione della ...