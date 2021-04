Ugl: riaprire Ospedale San Giacomo e assumere nuovo personale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – L’Ospedale San Giacomo a Roma non andava chiuso. “Questa sentenza di ieri del Consiglio di Stato accoglie le istanze di una discendente del Cardinale Antonio Maria Salvati, colui che ne finanzio’ nel 1584 i primi grandi lavori di ristrutturazione che lo hanno portato poi a essere nel tempo uno degli Ospedali piu’ importanti di Roma”. Lo dice il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Nel 2008- spiega- l’assurda decisione di dismettere la struttura in nome di un ennesimo capitolo dei tagli alla sanita’ capitolina e laziale che hanno portato nel tempo alla chiusura anche di altre strutture storiche come, ad esempio, il Forlanini.” “La forbice della spending review negli anni ha colpito alla cieca e l’esplosione della pandemia, con tutte le criticita’ emerse fino a oggi, ha mostrato come si sia operato senza criterio.” “Basti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – L’Sana Roma non andava chiuso. “Questa sentenza di ieri del Consiglio di Stato accoglie le istanze di una discendente del Cardinale Antonio Maria Salvati, colui che ne finanzio’ nel 1584 i primi grandi lavori di ristrutturazione che lo hanno portato poi a essere nel tempo uno degli Ospedali piu’ importanti di Roma”. Lo dice il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Nel 2008- spiega- l’assurda decisione di dismettere la struttura in nome di un ennesimo capitolo dei tagli alla sanita’ capitolina e laziale che hanno portato nel tempo alla chiusura anche di altre strutture storiche come, ad esempio, il Forlanini.” “La forbice della spending review negli anni ha colpito alla cieca e l’esplosione della pandemia, con tutte le criticita’ emerse fino a oggi, ha mostrato come si sia operato senza criterio.” “Basti ...

