Ue - Turchia | sfiorato secondo ' incidente diplomatico' per Ursula von der Leyen

Advertising

simona_777 : Sfiorato incidente diplomatico in #Turchia: niente sedia d'onore per #vonderLeyen! Forse erano finite le sedie...e… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia sfiorato

Rai News

Nel 2019 la produzione industriale lombarda avevala recessione (+0,1%) e aveva fatto ... Russia e. Senza contare la resistenza di Usa e Ue sul progetto del gasdotto North Stream 2, ...successo nel pomeriggio di ieri: un tir adibito al trasporto di rotoli di carta da 1,5t ciascuno che percorreva la tangenziale di Padova per fare ritorno inè collassato sulle paratie laterali a causa del carico mal assicurato. Infatti verso le ore 16:00, in corso Argentina con direzione Venezia, appena dopo lo svincolo di corso Stati Uniti, per ...La gaffe sventata dai partecipanti europei Ue, ancora polemiche sul 'sofagate'. Ankara: "E' stato seguito protocollo" Turchia. Niente poltrona per Ursula von der Leyen: è 'sofagate' per Erdogan ...Il bilancio dei morti dall'inizio delle proteste anti golpe in Birmania sfiora quota 600 persone ... con una triangolazione che dovrebbe aver visto al centro la Turchia - destinataria di queste ...