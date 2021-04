Twin Peaks | morto uno degli attori della celebre serie tv FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Twin Peaks

Il caratterista Walter Olkewicz, conosciuto per i suoi ruoli ine Grace Under Fire , è morto all'età di 72 anni. Lo ha comunicato il figlio, lo sceneggiatore Zak Olkewicz a The Hollywood reporter. Negli ultimi 20 anni Walter aveva sofferto di molti ...Lutto nel mondo della tv, l'attore conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv di successo tra cui, Grace Under Fire e Seinfeld, è morto a 72 anni. Il figlio, attore e sceneggiatore, ha confermato a EW che suo padre è morto martedì mattina. 'Era un bravo uomo che ha coltivato il suo ...È scomparso uno degli interpreti visti in 'Twin Peaks', la serie televisiva cult di David Lynch trasmessa nei primissimi anni '90 ...Walter Olkewicz, versatile attore le cui apparizioni in televisione comprendono le serie cult Seinfeld e Twin Peaks, è morto a 72 anni.