Tv | è morto Walter Olkewicz | il Jacques Renault di ' Twin Peaks'

Los Angeles, 8 apr. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Walter Olkewicz, caratterista noto per i suoi ruoli nelle serie tv "Twin Peaks", "Casalingo superpiù", "Giudice di notte" e "Grace Under Fire", è morto all'età di 72 anni nella sua casa di Reseda di Los Angeles. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio, lo sceneggiatore Zak Olkewicz, a "The Hollywood Reporter". Negli ultimi vent'anni l'attore aveva sofferto di diversi e ripetuti problemi di salute, subendo una serie di interventi chirurgici al ginocchio che gli hanno causato infezioni, costringendolo a letto e quindi impedendogli di lavorare a lungo. Nella serie originale cult "I segreti di Twin Peaks" (1990) di Mark Frost e David Lynch era il barista e croupier ...

