Tu Si Que Vales 2020: Liina Aunola – Finale (video e gallery) (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella Finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto in scena anche Liina Aunola, acrobata finlandese di 41 anni. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. E’ stato però il televoto del pubblico stasera a decidere la sua sorte. A seguire il video integrale dell’esibizione di Liina Aunola nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Liina Aunola a Tu sì que Vales 2020 first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelladi Tu Si Quedi stasera, 28 novembre, abbiamo rivisto in scena anche, acrobata finlandese di 41 anni. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. E’ stato però il televoto del pubblico stasera a decidere la sua sorte. A seguire ilintegrale dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì quefirst appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

1kojiro : @rinolibang @Vales_arts KJSKKAKFKSKK QUE ODIO - NoiryKat : @danitrash77 Tu si que Vales e Italia’s got talent completamente d’accordo C’è posta per te a metà, st’anno è stato… - danitrash77 : Tu Si Que Vales e Italia’s Got Talent mi annoiano C’è posta per te mi annoia Alfonso Signorini era un grande opin… - vincycernic95 : Isola>GF Ema>Ama La Casa di Carta carina ma sopravvalutata Carol Grimani>Laura Beccaria Tamara miglior popolare ne… - sibyla83955319 : @thxxSara Si ma io credo sia tu si que vales perché Belen è anche incinta -