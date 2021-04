Tribunale di Napoli, Morello nuovo presidente di sezione. Due nomine anche nel Foro di Napoli Nord (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state approvate dal plenum del Csm le delibere per il conferimento dell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Napoli Nord a Rossella Marro, approvata all’unanimità, e Luigi Buono, approvato a maggioranza con una astensione. Il consigliere togato Michele Ciambellini ha parlato di “un’ottima notizia per il Tribunale di Napoli Nord, che si avvarrà della guida di due colleghi molto stimati, sicuramente all’altezza della difficile attività organizzativa e giurisdizionale che li attende, in ufficio di frontiera come quello di Aversa”. E’ stata inoltre approvata all’unanimità la nomina di Tullio Morello a nuovo presidente di sezione del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state approvate dal plenum del Csm le delibere per il conferimento dell’incarico didideldia Rossella Marro, approvata all’unanimità, e Luigi Buono, approvato a maggioranza con una astensione. Il consigliere togato Michele Ciambellini ha parlato di “un’ottima notizia per ildi, che si avvarrà della guida di due colleghi molto stimati, sicuramente all’altezza della difficile attività organizzativa e giurisdizionale che li attende, in ufficio di frontiera come quello di Aversa”. E’ stata inoltre approvata all’unanimità la nomina di Tulliodidel ...

