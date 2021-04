Trento, trasferito il presidente del tribunale Avolio. Csm: “Condotta opaca e inopportuna, percepito come potenzialmente avvicinabile” (Di giovedì 8 aprile 2021) Per evitare il trasferimento d’ufficio, il presidente del tribunale di Trento Guglielmo Avolio aveva giocato in extremis due carte. Aveva annunciato la richiesta di pensionamento, dopo oltre 40 anni di carriera con la toga, e aveva dato disponibilità al trasferimento ad altra sede, riservandosi solo di indicare quale dopo aver saputo quelle disponibili. Tuttavia il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di non rinviare la decisione, accogliendo con 21 voti a favore e 3 astenuti la richiesta della Prima commissione secondo cui il magistrato “non può più esercitare, in piena indipendenza e imparzialità, le funzioni giudiziarie di presidente del tribunale e di ogni altra funzione giudiziaria nel distretto della Corte d’appello di Trento”. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Per evitare il trasferimento d’ufficio, ildeldiGuglielmoaveva giocato in extremis due carte. Aveva annunciato la richiesta di pensionamento, dopo oltre 40 anni di carriera con la toga, e aveva dato disponibilità al trasferimento ad altra sede, riservandosi solo di indicare quale dopo aver saputo quelle disponibili. Tuttavia il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di non rinviare la decisione, accogliendo con 21 voti a favore e 3 astenuti la richiesta della Prima commissione secondo cui il magistrato “non può più esercitare, in piena indipendenza e imparzialità, le funzioni giudiziarie didele di ogni altra funzione giudiziaria nel distretto della Corte d’appello di”. I ...

