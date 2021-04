Trans bloccato in aeroporto, lo scanner non lo riconosce come “donna” (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr — In questo mondo genderfluido e a gambe per aria almeno gli scanner aeroportuali fanno ancora il loro dovere e riconoscono la differenza biologica tra un uomo e una donna: è quanto successo a Rosalynne Montoya, attivista Trans americano che si è visto bloccare dalle forze dell’ordine perché il metal detector dedicato alle donne non lo riconosceva a causa dell’«incomodo» che si ritrovava in mezzo alle gambe. Lo scanner rileva l’«anomalia» del Trans «Al checkpoint della TSA (Transportation security administration’, l’agenzia governativa statunitense per il controllo degli aeroporti) ci sono scanner per uomini e per donne. Io sono una donna, ho i documenti, ma passando attraverso lo scanner per donne risulta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr — In questo mondo genderfluido e a gambe per aria almeno gliaeroportuali fanno ancora il loro dovere e riconoscono la differenza biologica tra un uomo e una: è quanto successo a Rosalynne Montoya, attivistaamericano che si è visto bloccare dalle forze dell’ordine perché il metal detector dedicato alle donne non lova a causa dell’«incomodo» che si ritrovava in mezzo alle gambe. Lorileva l’«anomalia» del«Al checkpoint della TSA (portation security administration’, l’agenzia governativa statunitense per il controllo degli aeroporti) ci sonoper uomini e per donne. Io sono una, ho i documenti, ma passando attraverso loper donne risulta ...

