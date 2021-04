Toyota fornirà i moduli Fuel Cell per treni a zero emissioniHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) I sistemi Fuel Cell stanno interessando sempre di più le aziende che si occupano del trasporto ferroviario. Ci sono diversi progetti che stanno portando avanti la sperimentazione di treni dotati di Celle a combustibile. Ne abbiamo parlato più volte e al riguardo si ricorda l’iniziativa che sta portando avanti Snam in Italia con diversi partner. Adesso, arriva un’interessante notizia su di un nuovo progetto che coinvolge anche Toyota che punta ad arrivare a realizzare un treno che possa funzionare sia con la rete elettrica e sia con un sistema Fuel Cell. Se ne sta occupando un consorzio all’interno del progetto europeo FCH2RAIL (Fuel Cell Hybrid Power Pack for Rail Applications). IL PROGETTO Dunque, se la rete elettrica è presente, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) I sistemistanno interessando sempre di più le aziende che si occupano del trasporto ferroviario. Ci sono diversi progetti che stanno portando avanti la sperimentazione didotati die a combustibile. Ne abbiamo parlato più volte e al riguardo si ricorda l’iniziativa che sta portando avanti Snam in Italia con diversi partner. Adesso, arriva un’interessante notizia su di un nuovo progetto che coinvolge ancheche punta ad arrivare a realizzare un treno che possa funzionare sia con la rete elettrica e sia con un sistema. Se ne sta occupando un consorzio all’interno del progetto europeo FCH2RAIL (Hybrid Power Pack for Rail Applications). IL PROGETTO Dunque, se la rete elettrica è presente, ...

