Tottenham | la teoria di Bale | ” Gli alieni esistono al 100% | li stanno nascondendo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 8 aprile 2021) Garethe lacospirativa sugli, l’ex O’Hara critica: “Mourinho si è stufato di lui. Nei momenti importanti scompare”L'ex esterno offensivo del Real Madrid ha stupito tutti in conferenza stampa. Gareth-oltre ad aver affrontato svariate tematiche circa gli Spurs di José Mourinho- ha parlato anche disui canali ufficiali del. L'asso gallese ha esplicitamente ammesso "Glial, ne sono convinto".VIDEO Real Madrid Liverpool, Zidane dopo il successo in Champions League: “Tornare in Serie A? Rispondo così”"Ripeto, gliale li...