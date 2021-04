Tom Holland protagonista della serie The Crowded Room, prodotta per Apple TV+ (Di giovedì 8 aprile 2021) Tom Holland sarà il protagonista di una nuova serie intitolata The Crowded Room che lo mostrerà nel ruolo di un giovane affetto da problemi mentali. Sarà Tom Holland, l'attuale interprete di Spider-Man, il protagonista di The Crowded Room, una nuova serie antologica che verrà realizzata per Apple TV+. Il progetto, che racconterà in ogni stagione un racconto diverso con al centro una persona alle prese con problemi mentali che cerca di avere una vita normale, vedrà la giovane star impegnata anche in veste di produttore. La prima stagione di The Crowded Room, composta da dieci puntate, mostrerà Tom Holland nel ruolo di Billy Milligan, che è stata la prima ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) Tomsarà ildi una nuovaintitolata Theche lo mostrerà nel ruolo di un giovane affetto da problemi mentali. Sarà Tom, l'attuale interprete di Spider-Man, ildi The, una nuovaantologica che verrà realizzata perTV+. Il progetto, che racconterà in ogni stagione un racconto diverso con al centro una persona alle prese con problemi mentali che cerca di avere una vita normale, vedrà la giovane star impegnata anche in veste di produttore. La prima stagione di The, composta da dieci puntate, mostrerà Tomnel ruolo di Billy Milligan, che è stata la prima ...

