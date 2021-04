Tlc, Meloni: “Privatizzare non vuol dire svendere. Il governo sia autorevole” (video) (Di giovedì 8 aprile 2021) “Quando ci fu bisogno di liberare i settori produttivi da una eccessiva presenza dello Stato, l’Italia ha gettato il bambino con l’acqua sporca: siamo passati da un eccesso all’altro, siamo passati da uno Stato estremamente invasivo e pervasivo a un tentativo di far retrocedere lo Stato: però non immaginando delle liberalizzazioni, ma direttamente privatizzando, in alcuni casi, diciamo la verità, svendendo quello che avevamo prodotto con i sacrifici di intere generazioni”. Lo ha affermato Giorgia Meloni chiudendo il convegno organizzato dal partito: “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori’, organizzato da Alessio Butti, responsabile del dipartimento telecomunicazioni di FdI. Tlc, Meloni: “La differenza tra Privatizzare e svendere” “La differenza tra liberalizzare e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Quando ci fu bisogno di liberare i settori produttivi da una eccessiva presenza dello Stato, l’Italia ha gettato il bambino con l’acqua sporca: siamo passati da un eccesso all’altro, siamo passati da uno Stato estremamente invasivo e pervasivo a un tentativo di far retrocedere lo Stato: però non immaginando delle liberalizzazioni, mattamente privatizzando, in alcuni casi, diciamo la verità, svendendo quello che avevamo prodotto con i sacrifici di intere generazioni”. Lo ha affermato Giorgiachiudendo il convegno organizzato dal partito: “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori’, organizzato da Alessio Butti, responsabile del dipartimento telecomunicazioni di FdI. Tlc,: “La differenza tra” “La differenza tra liberalizzare e ...

