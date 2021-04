(Di giovedì 8 aprile 2021) 'L'iniziativa di fare la guida per, nata per contrastare il nuovo tentativo di fare unavicino ae far conoscere il Gigante dell'Acqua e la ...

Advertising

leggoit : Tivoli, visite gratuite a Ponte Lupo per dire no alla discarica a Villa Adriana -

Ultime Notizie dalla rete : Tivoli visite

leggo.it

'L'iniziativa di fare la guida pergratuite a Ponte Lupo , nata per contrastare il nuovo tentativo di fare una discarica vicino ...con diverse realtà' spiega l'ex assessore alla cultura di......legratuite a Ponte Lupo continuano, compatibilmente con le misure anticovid. Per informazioni e prenotazioni pagina FB Ponte Lupo Il Gigante dell'Acqua - pontelupo@gmail. Argomenti...«L’iniziativa di fare la guida per visite gratuite a Ponte Lupo ... a crescere e a creare rete con diverse realtà» spiega l’ex assessore alla cultura di Tivoli Urbano Barberini - «Per tutelare ..."L'iniziativa di fare la guida per visite gratuite a Ponte Lupo, nata per contrastare il nuovo tentativo di fare una discarica vicino a Villa Adriana e far conoscere il Gigante dell'Acqua e la bellezz ...