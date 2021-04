Tiro con l’arco, Nespoli e Paoli brillano nel ranking round. Record personale di Andreoli al Grand Prix di Antalya (Di giovedì 8 aprile 2021) La prima giornata di gara dell’European Grand Prix di Antalya 2021 è andata in archivio con lo svolgimento del ranking round, mentre da domani comincerà la fase a eliminazione diretta dei tabelloni individuali. La Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, presente in Turchia con 11 atleti della divisione olimpica, può ritenersi complessivamente soddisfatta per il rendimento odierno della squadra sulle 72 frecce di qualificazione. Al maschile Mauro Nespoli ha dimostrato di essere tornato col piede giusto, dopo 15 giorni di stop causa Covid ed il forfait a Porec, firmando un ottimo score di 687 punti e chiudendo in seconda posizione assoluta alle spalle del fortissimo padrone di casa turco Mete Gazoz (694). Terza posizione e ottima conferma ad alti livelli ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) La prima giornata di gara dell’Europeandi2021 è andata in archivio con lo svolgimento del, mentre da domani comincerà la fase a eliminazione diretta dei tabelloni individuali. La Nazionale Italiana dicon, presente in Turchia con 11 atleti della divisione olimpica, può ritenersi complessivamente soddisfatta per il rendimento odierno della squadra sulle 72 frecce di qualificazione. Al maschile Mauroha dimostrato di essere tornato col piede giusto, dopo 15 giorni di stop causa Covid ed il forfait a Porec, firmando un ottimo score di 687 punti e chiudendo in seconda posizione assoluta alle spalle del fortissimo padrone di casa turco Mete Gazoz (694). Terza posizione e ottima conferma ad alti livelli ...

