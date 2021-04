Tiro con l’arco, Grand Prix Europeo Antalya 2021: in gran spolvero Nespoli, Paoli e Andreoli (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie per i colori azzurri, che possono vantare tre arcieri ai sedicesimi di finale della seconda tappa del grand Prix Europeo di Antalya. Si tratta di Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Tatiana Andreoli, protagonisti di un’ottima qualifica. I primi due hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo, alle spalle del padrone di casa Mete Gazoz. Terza piazza anche per Andreoli, che ha chiuso dietro alla turca Anagoz ed alla russa Osipova. Impegnati nei quarantottesimi di finale invece gli altri azzurri. David Pasqualucci sfiderà l’iraniano Najafabadi; Federico Musolesi affronterà il bielorusso Tsiareta; Marco Galiazzo se la vedrà con il turco Ulas; Michele Frangilli, infine, troverà lo slovacco Duchon. Bene anche Lucilla Boari, ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie per i colori azzurri, che possono vantare tre arcieri ai sedicesimi di finale della seconda tappa deldi. Si tratta di Mauro, Alessandroe Tatiana, protagonisti di un’ottima qualifica. I primi due hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo, alle spalle del padrone di casa Mete Gazoz. Terza piazza anche per, che ha chiuso dietro alla turca Anagoz ed alla russa Osipova. Impegnati nei quarantottesimi di finale invece gli altri azzurri. David Pasqualucci sfiderà l’iraniano Najafabadi; Federico Musolesi affronterà il bielorusso Tsiareta; Marco Galiazzo se la vedrà con il turco Ulas; Michele Frangilli, infine, troverà lo slovacco Duchon. Bene anche Lucilla Boari, ...

