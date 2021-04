Tina Cipollari: Maria non sarà la testimone di nozze, ecco per quale motivo (Di giovedì 8 aprile 2021) Tina Cipollari lo ha ammesso: per il giorno del suo matrimonio non chiederà a Maria De Filippi a farle da testimone. Le sue parole hanno poi chiarito il motivo, ecco che cosa ha detto. La rivelazione è arrivata durante una recente intervista per “NuovoTV”: Tina Cipollari non chiederà a Maria De Filippi di farle da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 aprile 2021)lo ha ammesso: per il giorno del suo matrimonio non chiederà aDe Filippi a farle da. Le sue parole hanno poi chiarito ilche cosa ha detto. La rivelazione è arrivata durante una recente intervista per “NuovoTV”:non chiederà aDe Filippi di farle da L'articolo proviene da Leggilo.org.

