“The Tomorrow War”, a luglio su Prime Video il colossal con Chris Pratt (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo averne acquisito i diritti per la cifra stratosferica di 200 milioni di dollari, Amazon Studios ha ora annunciato la data di uscita di “The Tomorrow War”, diretto da Chris McKay (“LEGO Batman – Il film”, qui al debutto alla regia in un film con attori in carne ed ossa) e con Chris Pratt (“Guardiani della Galassia”) nel ruolo da protagonista. Il colossal d’azione fantascientifico vedrà la luce sulla piattaforma stream di Prime Video il 2 luglio di quest’anno, in contemporanea in oltre 240 territori del mondo. La trama vede il mondo sotto shock quando un gruppo di viaggiatori del tempo giunge dall’anno 2051 con un messaggio di vitale importanza: trent’anni più tardi l’umanità è sull’orlo della sconfitta in una guerra contro una specie aliena. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo averne acquisito i diritti per la cifra stratosferica di 200 milioni di dollari, Amazon Studios ha ora annunciato la data di uscita di “TheWar”, diretto daMcKay (“LEGO Batman – Il film”, qui al debutto alla regia in un film con attori in carne ed ossa) e con(“Guardiani della Galassia”) nel ruolo da protagonista. Ild’azione fantascientifico vedrà la luce sulla piattaforma stream diil 2di quest’anno, in contemporanea in oltre 240 territori del mondo. La trama vede il mondo sotto shock quando un gruppo di viaggiatori del tempo giunge dall’anno 2051 con un messaggio di vitale importanza: trent’anni più tardi l’umanità è sull’orlo della sconfitta in una guerra contro una specie aliena. La ...

Advertising

acmilan : ??? 'Calm, confidence & hardworking mentality' The Boss' recipe for tomorrow's lunchtime match at San Siro ??? 'Ser… - JVNGH0PE : RT @TXTITALY: ??Il 16 aprile, i TOMORROW X TOGETHER si esibiranno con 'We Lost the Summer' al The Ellen DeGeneres Show ???? Sarà la loro pr… - golden__flowers : RT @TXTITALY: ??Il 16 aprile, i TOMORROW X TOGETHER si esibiranno con 'We Lost the Summer' al The Ellen DeGeneres Show ???? Sarà la loro pr… - w_yohaa : RT @TXTITALY: ??Il 16 aprile, i TOMORROW X TOGETHER si esibiranno con 'We Lost the Summer' al The Ellen DeGeneres Show ???? Sarà la loro pr… - SkyTG24 : The Tomorrow War, il nuovo film di Chris Pratt su Prime Video: data d'uscita -