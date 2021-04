The Queen Unseen: la Regina Elisabetta che non avremmo mai pensato di vedere (Di giovedì 8 aprile 2021) C’è lei, la Regina Elisabetta, giovane, seduta tranquilla a bordo piscina. E il suo Principe Filippo in costume da bagno. Che si tuffa, nuota, scherza, esce ad asciugarsi. “Contemplato” dalla moglie (sovrana) innamorata… Lui è Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta dal 20 novembre 1947. È il giorno di Natale 1953, e con la moglie lo passò in piscina a Wellington, in Nuova Zelanda. Foto The Queen Unseen The Queen Unseen: il primo regalo di compleanno Il 21 aprile, saranno 95. Novantacinque primavere. Ma anche inverni, estati, autunni. La Regina Elisabetta è già la sovrana più longeva della Storia: 69 anni di regno! Dal 21 aprile avrà un anno in più e lo sarà ancora di più. Per preparasi a festeggiarla, ... Leggi su amica (Di giovedì 8 aprile 2021) C’è lei, la, giovane, seduta tranquilla a bordo piscina. E il suo Principe Filippo in costume da bagno. Che si tuffa, nuota, scherza, esce ad asciugarsi. “Contemplato” dalla moglie (sovrana) innamorata… Lui è Filippo di Edimburgo, marito delladal 20 novembre 1947. È il giorno di Natale 1953, e con la moglie lo passò in piscina a Wellington, in Nuova Zelanda. Foto TheThe: il primo regalo di compleanno Il 21 aprile, saranno 95. Novantacinque primavere. Ma anche inverni, estati, autunni. Laè già la sovrana più longeva della Storia: 69 anni di regno! Dal 21 aprile avrà un anno in più e lo sarà ancora di più. Per preparasi a festeggiarla, ...

