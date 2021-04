Thailandia | lucertola gigante scatena il caos in un supermercato

(Di giovedì 8 aprile 2021) Godzilla è tornato a seminare il panico nei cinema, protagonista del film 'Godzilla vs. Kong' da poco uscito nelle sale e in streaming. Ispirandosi alle gesta del colossale cugino, un lucertolone di ...

Advertising

ilmetropolitan : ?? #Thailandia, l’intruso nel #negozio è una #lucertolagigante: caos in un #supermercato -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia lucertola

Il Fatto Quotidiano

... in. L'assalto è avvenuto alcuni giorni fa in un punto vendita 7 - Eleven della città, ... Dopo il drago di Komodo è lapiù grande del mondo: i maschi adulti possono raggiungere ...Inunagigante di quasi 2 metri (un varano per la precisione) è stata filmata mentre si arrampicava su uno scaffale di un ...I clienti hanno filmato la scorribanda di un grosso varano che ha scalato lo scaffale di un supermercato come se fosse il mostro di un film ...Una lucertola gigante, una delle più belle creature del pianeta. Certo vederla tra gli scaffali di un supermercato non è molto poetico ma questo è quello che è accaduto ...