Tg Pediatria | edizione dell’8 aprile 2021

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il ruolo del pediatra nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico è importante per individuare il “più precocemente possibile ogni minimo sospetto e, nel caso, inviare il bambino allo specialista competente”. A dirlo è Teresa Mazzone, presidente del Sispe, che ricorda anche l’importanza di sostenere i genitori: “Si vedono troppo spesso situazioni in cui le famiglie si sentono disorientate e abbandonate- dice Mazzone- soprattutto quando il figlio, crescendo, esce dai canali riabilitativi”. – SIN-SIP: BENE ASSEGNO UNICO FIGLI MA SERVONO AIUTI PER FRAGILI