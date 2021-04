Tg Cultura, edizione dell’8 aprile 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) “Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche con il compito di verificare la corretta classificazione delle pellicole da parte degli operatori. Quattro le categorie: film per tutti, opere non adatte ai minori di 6 anni, opere vietate ai minori di 14 e infine opere vietate ai minori di 18 anni. – A DICEMBRE TORNA PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI ALLA NUVOLA DI FUKSAS Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) “Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha firmato il decreto che istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche con il compito di verificare la corretta classificazione delle pellicole da parte degli operatori. Quattro le categorie: film per tutti, opere non adatte ai minori di 6 anni, opere vietate ai minori di 14 e infine opere vietate ai minori di 18 anni. – A DICEMBRE TORNA PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI ALLA NUVOLA DI FUKSAS

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione WrestleMania 37: incontri e anticipazioni dell'evento WWE più atteso dell'anno Wrestling e Cultura Pop : ci sarà anche la megastar del rap Bad Bunny Il rapper di Puerto Rico si è ... Muhammad Ali , Liberace e Cyndi Lauper parteciparono alla prima edizione di WrestleMania al ...

Il Ponte di Tiberio ha 2mila anni, in lista tra i più belli sotto Tiberio il ponte sarà al centro del 'Festival del Mondo Antico', giunto alla 23/a edizione ... assessore comunale alla Cultura - con una serie di iniziative ed eventi che, a causa della pandemia, ...

Tg Cultura, edizione dell'8 aprile 2021 Dire Il Parco Geominerario ha patrocinato il progetto “Sardegna paesaggio culturale del Patrimonio Universale UNESCO” a testimoniare la capillare distribuzione culturale di questo periodo storico, meglio noto come “Civiltà Nuragica”. Un intenso ed articolato periodo che si protrae per ben 1.500 anni, dal 1800 a.C, al ...

Lo specchio dei media: intervista allo storico Andrea Sangiovanni Ed è proprio con questa immagine che si apre il nuovo saggio ... ma spesso capaci di anticipare i cambiamenti della cultura popolare e degli immaginari collettivi». Professor Sangiovanni, il titolo ...

