Terra dei Fuochi, roghi di rifiuti in aumento tra Caserta e Napoli: boom di incendi al campo rom di Giugliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Nel mese di marzo appena trascorso sono lievemente aumentati i roghi di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta, in particolare nei comuni ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi, rispetto al marzo 2020: in totale sono stati 117, di cui 101 nel Napoletano e 16 nel Casertano, a fronte di 110 roghi verificatisi nel marzo di un anno fa (84 nella provincia partenopea, 26 in quella Casertana). Resta però il dato preoccupante degli undici roghi – il 9% del totale – registrati a marzo nel campo rom di Giugliano in Campania, in località Ponte Riccio, dove si sono verificati incendi molto estesi. Dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel mese di marzo appena trascorso sono lievemente aumentati idinelle province di, in particolare nei comuni ricadenti nella cosiddettadei, rispetto al marzo 2020: in totale sono stati 117, di cui 101 nel Napoletano e 16 nelno, a fronte di 110verificatisi nel marzo di un anno fa (84 nella provincia partenopea, 26 in quellana). Resta però il dato preoccupante degli undici– il 9% del totale – registrati a marzo nelrom diin Campania, in località Ponte Riccio, dove si sono verificatimolto estesi. Dal ...

