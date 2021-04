Tennis | Toni Nadal sarà il nuovo tecnico di Felix Auger-Aliassime

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una notizia di un certo rilievo nel mondo deltorna nel circuito ATP, ma nonper allenare il nipote Rafa, ma per entrare a far parte dello staff di. Come riportato da Marca, ilta canadese ha annunciato l’ingaggio dello zio del 20 volte vincitore Slam. Un accordo che non prevede una presenza fissa, ma soltanto nei tornei più importanti. Una collaborazione che prenderà il via dal Masters1000 di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sulla terra., che resta direttore della RafaAcademy, ha attirato l’attenzione del 20enne nordamericano con i suoi metodi di lavoro proprio durante una delle sue presenze a Maiorca. Lo scopo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Toni

Sportface.it

... che dopo il ko interno 2 - 0 contro il Verona nella 29giornata di Serie A ha usatoforti per ... Ma si gioca in undici, se giocavo ae perdevo se la potevano prendere tranquillamente con me .... molte offrono lusso, comfort, piscine e campi da, la mia offre semplicemente autenticità. ... Pippo Baudo nel programma il "Il Viaggio" , "Terra " diCapuozzo, oltre ad un'intervista di ...Una notizia di un certo rilievo nel mondo del tennis: Toni Nadal torna nel circuito ATP, ma non sarà per allenare il nipote Rafa, ma per entrare a far parte dello staff di Felix Auger-Aliassime. Come ...Felix Auger Aliassime sarà allenato da Toni Nadal. Il canadese, attualmente numero 22 del ranking ATP dopo aver svolto la preparazione nella Rafa Nadal Acedemy, ha intrapreso una collaborazione con lo ...