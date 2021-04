Tennis | Roger Federer | “Il mio obiettivo è vincere grandi tornei e battere i migliori”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021)dove giocherà? Se lo chiedono un po’ tutti gli appassionati die avere una risposta certa in questo momento non è semplice. Ilta svizzero, reduce dalle due operazioni al ginocchio del 2020, è tornato a giocare a Doha, ma poi ha deciso di dedicarsi all’allenamento per acquisire ancor più sicurezza nelle proprie capacità fisiche. La stagione sulla terra è iniziata coi primiATP 250 epotrebbe prendere parte al torneo di Madrid (2 maggio). L’uso del condizionale è d’obbligo perché la presenza nell’entry-list non è una garanzia e dipenderà dalle intenzioni dell’elvetico di essere nel Masters1000 spagnolo o meno. Solitamente,ha gradito questa tappa per una terra particolarmente rapida e adatta al suo gioco d’attacco. Non ...