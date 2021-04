Tennis: Matteo Berrettini, da Cagliari verso Montecarlo in cerca di buone sensazioni (Di giovedì 8 aprile 2021) In questi giorni Matteo Berrettini è a Cagliari. Assieme al fratello Jacopo, sta ricaricando le batterie e ricominciando ad assaporare il sapore dei campi a livello agonistico, ma non in singolare: è infatti impegnato nel torneo di doppio, dove quest’oggi sfiderà due buoni doppisti, il danese Frederik Nielsen (vincitore a Wimbledon 2012 nella specialità insieme a Jonathan Marray) e il filippino Tret Huey. Questa nota sarda è solo una tappa di avvicinamento al vero obiettivo parziale, il Masters 1000 di Montecarlo. Il romano vi ha partecipato una sola volta a livello di tabellone principale, nel 2019, perdendo subito contro il bulgaro Grigor Dimitrov in due set. Complice il lockdown, è rimasto quello l’unico match da lui giocato nel Principato, in un momento in cui ancora stava cercando di scalare la ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) In questi giorniè a. Assieme al fratello Jacopo, sta ricaricando le batterie e ricominciando ad assaporare il sapore dei campi a livello agonistico, ma non in singolare: è infatti impegnato nel torneo di doppio, dove quest’oggi sfiderà due buoni doppisti, il danese Frederik Nielsen (vincitore a Wimbledon 2012 nella specialità insieme a Jonathan Marray) e il filippino Tret Huey. Questa nota sarda è solo una tappa di avvicinamento al vero obiettivo parziale, il Masters 1000 di. Il romano vi ha partecipato una sola volta a livello di tabellone principale, nel 2019, perdendo subito contro il bulgaro Grigor Dimitrov in due set. Complice il lockdown, è rimasto quello l’unico match da lui giocato nel Principato, in un momento in cui ancora stavando di scalare la ...

