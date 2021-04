Tennis, Lorenzo Musetti scala la classifica. Ma per le Olimpiadi di Tokyo è durissima (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’odierno successo nel torneo ATP Cagliari 2021 di Tennis (di categoria 250), l’azzurro Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale, ricavando complessivamente da inizio torneo 45 punti lordi utili per il Ranking ATP che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Musetti è arrivato fino al numero 83 virtuale al momento, e vincendo il torneo a Cagliari potrebbe spingersi anche fino al numero 59, dunque alle porte del cut-off per l’ammissione alle Olimpiadi, fissato al numero 56. Il problema di Musetti è rappresentato dal limite di quattro Tennisti per Nazione nei tornei di singolare. Anche se Musetti dovesse rientrare, alla fine del Roland Garros, torneo che segnerà la chiusura del ranking olimpico (anche se lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’odierno successo nel torneo ATP Cagliari 2021 di(di categoria 250), l’azzurroè approdato ai quarti di finale, ricavando complessivamente da inizio torneo 45 punti lordi utili per il Ranking ATP che qualifica alledi2021.è arrivato fino al numero 83 virtuale al momento, e vincendo il torneo a Cagliari potrebbe spingersi anche fino al numero 59, dunque alle porte del cut-off per l’ammissione alle, fissato al numero 56. Il problema diè rappresentato dal limite di quattroti per Nazione nei tornei di singolare. Anche sedovesse rientrare, alla fine del Roland Garros, torneo che segnerà la chiusura del ranking olimpico (anche se lo ...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - SuperTennisTv : ?? Lorenzo Musetti ha la meglio sul britannico Evans, n.1 del seeding, e avanza ai quarti di finale del… - SuperTennisTv : Lorenzo on ?????? Ecco il match point con cui Musetti ha chiuso la sfida con Evans. #tennis #SardegnaOpen - Gardenia11_1 : RT @Eurosport_IT: Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica approfitt… - GeorgeSpalluto : RT @SuperTennisTv: Lorenzo Musetti con due PASSANTONI bomba! ?? #tennis #SardegnaOpen @SardegnaTurismo -