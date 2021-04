Tennis | il Roland Garros slitta di una settimana! Inizierà il 30 maggio e si concluderà nel pieno dei tornei sull’erba

(Di giovedì 8 aprile 2021) Se un anno fa ilsi è disputato addirittura a cinque mesi di distanza dalla data d’origine, nel 2021 lomento dovrebbe essere solamente di una settimana. Un bel passo in avanti, guardando il bicchiere mezzo. Manca solamente l’ufficialità degli organizzatori del torneo parigino, ma il Major che si gioca sulla terra rossa del Bois de Boulogne dovrebbe passare dal 23 al 30con la finale che si giocherà, quindi, nella giornata di domenica 13 giugno. La decisione, com’è ben noto, è stata presa colpa della situazione della pandemia che sta ancora attanagliando la Francia, con il lock-down che sarà effettivo fino alla conclusione del mese di aprile. Unomento che cambierà poco per quel che riguarda il secondo torneo del Grande Slam della stagione, ma che ...

L'edizione 2020 del Roland-Garros era stata posticipata da maggio a settembre, a causa della pandemia, decisione adottata dalla Federazione francese di tennis nel marzo 2020 che aveva colto tutti di sorpresa. Ormai è ufficiale: il Roland Garros slitterà di una settimana e si disputerà dal 30 maggio al 13 giugno e non come previsto in origine dal 13 maggio al 6 giugno.