Tennis | direttore torneo Stoccarda | “Non cambieremo dato dopo rinvio Roland Garros”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildeldi, Edwin Weindorfer, afferma che non ci sarà nessuno slittamento delle date,ildel. “Continuiamo a voler mantenere la Mercedes Cup come inizio della stagione sull’erba nei tempi previsti, dal 5 al 13 giugno”, le sue parole. Inoltre, gli organizzatori si sono dichiarati stupiti per la decisione di rinviare il Grande Slam di Parigi, che ora prenderà il via il 30 maggio e terminerà proprio il 13 giugno. In questo modo, le date si sovrappongono e porteranno all’assenza di molti “big” nelche si terrà nel sud-ovest della Germania. L’organizzazione ha comunque fatto sapere che nei prossimi giorni la nuova situazione sarà valutata con l’Atp, con il club locale TC Weissenhof, nonché con i ...

... la Federazione difrancese ha preso la decisione responsabile di rinviare l'inizio dell'... 'Dopo un consulto, abbiamo dato sostegno totale a questa decisione', ha detto ilGenerale, ......diper Veterani in scena da venerdì 9 aprile sui campi in terra rossa dell'Hanbury... 'Sono 277 gli iscritti - spiega John Skordis, presidente del circolo edel Torneo - e, ...Una notizia di un certo rilievo nel mondo del tennis: Toni Nadal torna nel circuito ATP, ma non sarà per allenare il nipote Rafa, ma per entrare a far parte dello staff di Felix Auger-Aliassime. Come ...Una notizia di un certo rilievo nel mondo del tennis: Toni Nadal torna nel circuito ATP ... primo grande appuntamento della stagione sulla terra. Toni Nadal, che resta direttore della Rafa Nadal ...