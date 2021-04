Tennis: Atp Marbella, Fognini ko al 2° turno (Di giovedì 8 aprile 2021) Marbella, 8 apr. - (Adnkronos) - Fabio Fognini ko al 2° turno del torneo Atp 250 di Marbella (terra, montepremi 408.800 euro). L'azzurro, numero 18 del mondo e 2 del seeding, cede allo spagnolo Jaume Munar, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 23 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Fabioko al 2°del torneo Atp 250 di(terra, montepremi 408.800 euro). L'azzurro, numero 18 del mondo e 2 del seeding, cede allo spagnolo Jaume Munar, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 23 minuti.

