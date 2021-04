Tempesta d’amore, anticipazioni 9 aprile: il pensiero di André (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che venerdì 9 aprile 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche anticipazione in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 9 aprile André scoprirà quanto Rosalie sarebbe rimasta colpita dall’ambizione di Michael, vorrà vincere a tutti i costi contro Sebastian. Tuttavia farà presente alla donna che il suo piano, ossia quello di intascarsi i soldi del vincitore funzionerà, solamente se a vincere sarà proprio il Re del Quiz e non il dottore. Dopo una lunghissima attesa, molto snervante l’evento avrà finalmente inizio, il dottore ed il Clausermand saranno i ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 92021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche anticipazione in più a riguardo.scoprirà quanto Rosalie sarebbe rimasta colpita dall’ambizione di Michael, vorrà vincere a tutti i costi contro Sebastian. Tuttavia farà presente alla donna che il suo piano, ossia quello di intascarsi i soldi del vincitore funzionerà, solamente se a vincere sarà proprio il Re del Quiz e non il dottore. Dopo una lunghissima attesa, molto snervante l’evento avrà finalmente inizio, il dottore ed il Clausermand saranno i ...

Advertising

Robi9915 : @NOprisonersEVER @Adrianaaaaaaaa Eccola, Pilcher si. Sono troppo comici davvero! Derrick numero uno. Per non diment… - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 7 aprile: Sebastian truffato da Rosalie - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni 7 aprile: una trappola perfetta - infoitcultura : Tempesta d’Amore, una coppia si lascia per sempre: è addio? - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ROBERT strangola ARIANE? -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it