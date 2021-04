Teatro Valle occupato | se il Comune di Roma è peggio degli okkupanti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ho combattuto una battaglia contro l’okkupazione del, ma adesso un po’ me ne pento. Non mi pento per la critica all’atto di sopraffazione, all’appropriazione indebita di un bene pubblico, all’atto violento di una minoranza che si installa con la forza in unstorico e nemmeno paga le bollette, alla pretesa di incarnare il verocon una produzione sciatta e artisticamente scadente, alla retorica ammuffita contro immaginarie “privatizzazioni”, all’arroganza del fatto compiuto, all’abuso concettuale e bene-comunista di parlare a nome del “popolo”. No, mi pento di aver creduto con ingenuità che le istituzioni,diin testa, che reclamavano la liberazione di un meravigliosostorico, si sarebbero seriamente ...

Ho combattuto una battaglia contro l'okkupazione del Teatro Valle a Roma, ma adesso un po' me ne pento. Non mi pento per la critica all'atto di sopraffazione, all'appropriazione indebita di un bene pubblico, all'atto violento di una minoranza che si installa con la forza in un teatro storico e nemmeno paga le bollette, alla pretesa di incarnare il vero teatro con una produzione sciatta e artisticamente scadente, alla retorica ammuffita contro immaginarie "privatizzazioni", all'arroganza del fatto compiuto, all'abuso concettuale e bene-comunista di parlare a nome del "popolo".