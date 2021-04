Tagli capelli primavera estate 2021: quando la frangia è riccia (Di giovedì 8 aprile 2021) I Tagli capelli primavera estate 2021 liberano un vecchio pregiudizio. Quello della frangia e dei capelli mossi e ricci. Chiunque di voi li abbia, è cresciuto con la consapevolezza di non potersi mai farsi la frangia. Perché, per conoscenza ormai acquisita e tramandata di generazione in generazione, la frangia riccia è di difficile gestione. Difficile tenerla liscia. Impossibile prevenirne e contrastarne il crespo. Arduo prevedere ogni suo movimento… Ma poi piano, piano donne coraggiose, dai capelli ricci e mossi, hanno rotto ogni tabù. La cantante Stevie Nicks nel 1974. Foto Getty Images Ricordate Steve Nicks dei Fleetwood Mac? Eccola, sopra, nel 1974 con la sua frangia riccissima. ... Leggi su amica (Di giovedì 8 aprile 2021) Iliberano un vecchio pregiudizio. Quello dellae deimossi e ricci. Chiunque di voi li abbia, è cresciuto con la consapevolezza di non potersi mai farsi la. Perché, per conoscenza ormai acquisita e tramandata di generazione in generazione, laè di difficile gestione. Difficile tenerla liscia. Impossibile prevenirne e contrastarne il crespo. Arduo prevedere ogni suo movimento… Ma poi piano, piano donne coraggiose, dairicci e mossi, hanno rotto ogni tabù. La cantante Stevie Nicks nel 1974. Foto Getty Images Ricordate Steve Nicks dei Fleetwood Mac? Eccola, sopra, nel 1974 con la suariccissima. ...

