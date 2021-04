Supervivientes al posto de L’Isola dei Famosi 2021 (o quasi): Valeria Marini nel cast (Di giovedì 8 aprile 2021) Supervivientes al posto de L’Isola dei Famosi 2021, almeno in teoria. Questo è quello che intriga gli amanti del trash visto che L’Isola dei Famosi 2021 non va in onda oggi, 8 aprile, ma tornerà lunedì prossimo con una nuova puntata dopo aver assistito inerme al lancio di Supervivientes, la versione spagnola. Proprio per evitare affollamenti e disturbi dal traffico aereo, Mediaset ha deciso di lasciare in panchina Ilary Blasi e i suoi per lasciare posto ai cugini spagnoli di Telecinco non senza sorprese. Nel cast di Supervivientes ci saranno anche due volti noti in Italia e non solo visto che si tratta di Valeria Marini (già protagonista della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)aldedei, almeno in teoria. Questo è quello che intriga gli amanti del trash visto chedeinon va in onda oggi, 8 aprile, ma tornerà lunedì prossimo con una nuova puntata dopo aver assistito inerme al lancio di, la versione spagnola. Proprio per evitare affollamenti e disturbi dal traffico aereo, Mediaset ha deciso di lasciare in panchina Ilary Blasi e i suoi per lasciareai cugini spagnoli di Telecinco non senza sorprese. Neldici saranno anche due volti noti in Italia e non solo visto che si tratta di(già protagonista della ...

vincentperez95 : @fateibraviazio @Supervivientes @telecincoes ti posto io il link ok? - maccario_marta : RT @labetty__: Lunedì prossimo non possiamo rubare Valeria dai supervivientes e la mettiamo come inviata al posto di ros0l1no #isola - TeamElia3 : RT @labetty__: Lunedì prossimo non possiamo rubare Valeria dai supervivientes e la mettiamo come inviata al posto di ros0l1no #isola - labetty__ : Lunedì prossimo non possiamo rubare Valeria dai supervivientes e la mettiamo come inviata al posto di ros0l1no #isola - _Alessio_88 : @akamichelito che giovedi lasciano il posto ai cugini spagnoli con la loro isola che si chiama Supervivientes che va in onda su Telecinco -