Super Mario Bros. ha un nuovo record di speedrun che rasenta la perfezione (Di giovedì 8 aprile 2021) Per due anni, 4 minuti e 55 secondi è stato considerato il tempo minimo indispensabile per completare una speedrun di Super Mario Bros.: in tanti hanno provato a batterlo, ma nessuno è riuscito a scendere di neanche un decimo di secondo. Qualcuno è rientrato nel range del secondo, ma comunque la possibilità di realizzare un 4:54 era considerata un miraggio, come potete vedere in questo video. Tecnicamente, 4:54 non è un tempo impossibile, per un'intelligenza artificiale, ma per un umano sembrava di sì. Almeno, lo è stato fino ad ora, quando lo streamer Niftski è riuscito nell'impresa, già divenuta leggendaria nella community del gioco e delle speedrun. Il tempo? 4:54:948.

