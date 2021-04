Su Instagram Michele Morrone: “Ho fatto il vaccino” (Di giovedì 8 aprile 2021) Michele Morrone si è vaccinato e ha condiviso il momento e i suoi pensieri con la community di Instagram L’attore e cantante italiano Michele Morrone si è vaccinato. A dare la notizia è stato lo stesso artista, condividendo il momento sul suo profilo Instagram. Attraverso le storie, Michele Morrone ha realizzato due post. Nel primo vi è l’attore e cantante italiano seduto in canottiera bianca e jeans che guarda nel vuoto mentre sta per essergli somministrata la dose di vaccino. Nella seconda storia, invece, Michele Morrone ha deciso di scrivere ai suoi fan alcuni pensieri. “For the people i love and the ones that love me, for my fans, my haters, my family, my friends and the strangers. This is a big ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021)si è vaccinato e ha condiviso il momento e i suoi pensieri con la community diL’attore e cantante italianosi è vaccinato. A dare la notizia è stato lo stesso artista, condividendo il momento sul suo profilo. Attraverso le storie,ha realizzato due post. Nel primo vi è l’attore e cantante italiano seduto in canottiera bianca e jeans che guarda nel vuoto mentre sta per essergli somministrata la dose di. Nella seconda storia, invece,ha deciso di scrivere ai suoi fan alcuni pensieri. “For the people i love and the ones that love me, for my fans, my haters, my family, my friends and the strangers. This is a big ...

Su Instagram Michele Morrone: "Ho fatto il vaccino" L'attore e cantante italiano Michele Morrone si è vaccinato. A dare la notizia è stato lo stesso artista, condividendo il momento sul suo profilo Instagram. Attraverso le storie, Michele Morrone ha ...

