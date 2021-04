Sputnik V, la Slovacchia denuncia: il vaccino non è quello promesso. La verità è che ancora mancano i dati (e forse ce li procureremo da soli) (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci sono solo i dubbi sulla sperimentazione del vaccino Sputnik V e l’indagine dell’Ema. L’ex premier slovacco Igor Matovic si era dimesso il 29 marzo 2021 proprio a causa del prodotto russo, per aver acquistato 2 milioni di dosi dalla Russia all’insaputa del suo stesso governo. La gestione delle 200 mila dosi per ora giunte a Bratislava era stata affidata all’Agenzia del farmaco nazionale (ŠUKL), che a febbraio si era già resa disponibile a verificarne la sicurezza, ma a quanto pare il prodotto ottenuto sarebbe risultato diverso da quello descritto nello studio pubblicato da Lancet. Cosa sappiamo di Sputnik V, il vaccino russo anti Covid19? Molto per quanto riguarda l’aspetto pubblicitario e propagandistico. Basti pensare all’interesse politico, con le richieste indirette all’Ema per ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Non ci sono solo i dubbi sulla sperimentazione delV e l’indagine dell’Ema. L’ex premier slovacco Igor Matovic si era dimesso il 29 marzo 2021 proprio a causa del prodotto russo, per aver acquistato 2 milioni di dosi dalla Russia all’insaputa del suo stesso governo. La gestione delle 200 mila dosi per ora giunte a Bratislava era stata affidata all’Agenzia del farmaco nazionale (ŠUKL), che a febbraio si era già resa disponibile a verificarne la sicurezza, ma a quanto pare il prodotto ottenuto sarebbe risultato diverso dadescritto nello studio pubblicato da Lancet. Cosa sappiamo diV, ilrusso anti Covid19? Molto per quanto riguarda l’aspetto pubblicitario e propagandistico. Basti pensare all’interesse politico, con le richieste indirette all’Ema per ...

