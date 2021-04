Sputnik, i dubbi della Slovacchia: "Dosi consegnate diverse da quelle testate" (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo il quotidiano slovacco Denník N, l'agenzia del farmaco nazionale ha raccomandato la somministrazione solo dopo l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali . La presidente slovacca, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo il quotidiano slovacco Denník N, l'agenzia del farmaco nazionale ha raccomandato la somministrazione solo dopo l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali . La presidente slovacca, ...

Advertising

MauroMisantropo : RT @kolozika: Grossi dubbi su #Sputnik in #Slovacchia: Istituto nazionale per controllo farmaci (Sukl) rende noto di aver analizzato i lott… - JacZan : RT @kolozika: Grossi dubbi su #Sputnik in #Slovacchia: Istituto nazionale per controllo farmaci (Sukl) rende noto di aver analizzato i lott… - MassimoFranchi : RT @kolozika: Grossi dubbi su #Sputnik in #Slovacchia: Istituto nazionale per controllo farmaci (Sukl) rende noto di aver analizzato i lott… - kolozika : Grossi dubbi su #Sputnik in #Slovacchia: Istituto nazionale per controllo farmaci (Sukl) rende noto di aver analizz… - IlGiust21088415 : #AstraZeneca lo iniettano a tutto andare e lo Sputnik non lo approvano perché hanno dubbi. BENVENUTI AL CIRCO UNION… -