Sport Italiano sotto choc | il campione del mondo è morto

A 52 anni è morto Michele Pasinato, è stato un grande giocatore di pallavolo, con la nazionale di Julio Velasco ha vinto il Mondiale nel 1998, ma anche due Europei e sei World League. Non è riuscito, purtroppo, a sconfiggere una grave malattia. La notizia l'ha data la Federvolley che piange un protagonista dell'epopea azzurra della pallavolo degli anni '90: "Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Alberto Rabiti, del Consiglio Federale e dell'intera Federazione Italiana Pallavolo giungano alla famiglia di Michele sentite condoglianze". Aveva avuto una grandissima carriera Pasinato che è il pallavolista con il maggior numero di punti nella storia del campionato Italiano di Serie A.

