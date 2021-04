Sport italiano in lutto, addio alla leggenda della pallavolo. 52 anni, 5 mesi fa la scoperta della malattia (Di giovedì 8 aprile 2021) Se n’è andato a 52 anni. In silenzio com’era nel suo stile. Sul campo faceva bruciare il pallone piazzandolo all’incrocio tra le righe dove l’avversario non poteva arrivare. Di punti nella sua carriera ne aveva mesi giù migliaia. 7000 per la precisione in 280 partite ufficiali, record ancora oggi imbattuto in serie A. Faceva parte di quel gruppo guidato da Julio Velasco, capace di dettare legge per un decennio e di prendersi prima l’Europa e poi il mondo, ribattezzato ‘generazione di fenomeni’. Meno appariscente di Andrea Gardini, meno talentuoso di Lorenzo Bernardi, meno spavaldo di Luca Cantagalli che batteva solo in salto. Taciturno, una quotidianità fatta di lavoro e ricerca del miglioramento continuo. Quando cinque mesi fa gli era stata diagnostica una terribile malattia ha deciso di affrontarla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Se n’è andato a 52. In silenzio com’era nel suo stile. Sul campo faceva bruciare il pallone piazzandolo all’incrocio tra le righe dove l’avversario non poteva arrivare. Di punti nella sua carriera ne avevagiù migliaia. 7000 per la precisione in 280 partite ufficiali, record ancora oggi imbattuto in serie A. Faceva parte di quel gruppo guidato da Julio Velasco, capace di dettare legge per un decennio e di prendersi prima l’Europa e poi il mondo, ribattezzato ‘generazione di fenomeni’. Meno appariscente di Andrea Gardini, meno talentuoso di Lorenzo Bernardi, meno spavaldo di Luca Cantagalli che batteva solo in salto. Taciturno, una quotidianità fatta di lavoro e ricerca del miglioramento continuo. Quando cinquefa gli era stata diagnostica una terribileha deciso di affrontarla ...

