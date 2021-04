Spettacolo italiano sotto choc | la cantante e vip arrestata per affari con la camorra | “Capo dell’impresa criminale”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tra gli arrestati nell’ambito della maxi-inchiesta coordinata da quattro procure c’è anche un volto noto del gossip nostrano. Una settantina le misure cautelari personali per i responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi e sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa 1 miliardo di euro. Nell’ambito dell’operazione coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria sono stati sequestrati gli impianti della società petrolifera della famiglia Bettozzi, Max Petroli, ora Made Petrol Italia Srl. Secondo quanto riportano i quotidiani le indagini in particolare si sono concentrate sui legami fra il clan camorristico Moccia e la Max Petroli Srl. Come ricostruito dalla guardia di Finanaza di Roma su delega della Dda capitolina, la donna, nota negli ambienti del jet set italiani, finita anche sulle ...