South Carolina, killer morto suicida. Era l'ex giocatore di football Phillip Adams (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è ucciso dopo aver freddato 5 persone, tra cui due bambini e un famoso chirurgo, che in passato lo aveva curato Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è ucciso dopo aver freddato 5 persone, tra cui due bambini e un famoso chirurgo, che in passato lo aveva curato

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta vicino a Rock Hill, cittadina della South Carol… - SkyTG24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - RaiNews : #PhillipAdams, i genitori dell'ex professionista della #Nfl vivono vicino alla casa in cui è avvenuta la sparatoria… - GiaPettinelli : Sparatoria in South Carolina, almeno 5 morti, anche 2 bimbi -