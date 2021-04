“Sono malata | ho tanta paura” Paura per Laura Boldrini | l’annuncio | “La notizia che più temevo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) La politica italiana ed ex presidente della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018,, ha scritto un delicato post sul social network Facebook nel quale si è soffermata su alcuni importanti problemi di salute. Il suo messaggio ha fatto subito il giro della rete e ha preoccupato non solo tutto l’ambiente politico della nostra nazione, ma anche i suoi seguaci del social network. Parole molto forti che fanno comprendere che stia vivendo uno dei momenti più duri di sempre. Ha praticamente avvisato tutti gli internauti di aver appreso unache mai avrebbe voluto ascoltare. Non si occuperà dunque di politica nelle prossime settimane, visto che gli aspetti personalidecisamente prioritari. In pochissime ore migliaia di persone le hanno manifestato affetto e vicinanza, visto che si contano oltre 6 mila ...