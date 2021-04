Sondaggio Noto: gli italiani vogliono negozi e ristoranti aperti (Di giovedì 8 aprile 2021) Toglietemi tutto ma non ristoranti e negozi. Si potrebbe parafrasare il claim di un famoso spot di una nota marca di orologi per fotografare lo stato d’animo della maggioranza degli italiani in merito alle restrizioni anti Covid ancora in atto nel nostro Paese. Secondo un Sondaggio Noto per Qn realizzato il 3 aprile, il 52% e il 56% dei cittadini dichiara di essere contrario rispettivamente alla chiusura dei ristoranti e a quella dei negozi. I favorevoli a queste misure sono circa un terzo degli intervistati. L’insofferenza per la chiusura dei locali ha toccato anche i diretti interessati. Due giorni fa, davanti alla Camera, è andata in scena la protesta dei ristoratori con tanto di tafferugli con la polizia. Aumenta il pressing per le riaperture anche ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 aprile 2021) Toglietemi tutto ma non. Si potrebbe parafrasare il claim di un famoso spot di una nota marca di orologi per fotografare lo stato d’animo della maggioranza degliin merito alle restrizioni anti Covid ancora in atto nel nostro Paese. Secondo unper Qn realizzato il 3 aprile, il 52% e il 56% dei cittadini dichiara di essere contrario rispettivamente alla chiusura deie a quella dei. I favorevoli a queste misure sono circa un terzo degli intervistati. L’insofferenza per la chiusura dei locali ha toccato anche i diretti interessati. Due giorni fa, davanti alla Camera, è andata in scena la protesta dei ristoratori con tanto di tafferugli con la polizia. Aumenta il pressing per le riaperture anche ...

Advertising

M_T_Cicerone : RT @LuigiValente14: Sondaggio: il tuo vicino, noto per essere un delatore, ha bisogno di un'ambulanza e tu sei l'unico che può chiamarla; c… - LuigiValente14 : Sondaggio: il tuo vicino, noto per essere un delatore, ha bisogno di un'ambulanza e tu sei l'unico che può chiamarla; che pizza ordini? - Lymond15 : @SBidimedia @uggNp6MXLo8Zedo @borghi_claudio @chiaraped @PersilQ @rubino7004 Infatti ti ho inviato un'altro sondagg… - DjRaf : @LoPsihologo Premesso che secondo me chi fischia per strada ad una sconosciuta è un troglodita, noto che – come al… - Fabio_Galletti : @lasorelladiKarl Noto di sguincio, un po' rattristato ma non sorpreso: parlando di dati di popolarità, quarta setti… -