Sondaggi politici oggi: Il M5s tallona Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia nuovo record (Di giovedì 8 aprile 2021) I Sondaggi politici di Swg illustrati martedì sera dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana danno la Lega al 22,8%, in crescita dello 0,2% mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% ed è al 18,4%. Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia perde lo 0,1% ed è al 17,6% mentre il MoVimento 5 Stelle guadagna qualcosa e approda al 17,5% tallonando il partito di Giorgia Meloni. Piuttosto staccata anche qui Forza Italia (6,8%) ma in crescita (+0,3%), così come Azione che arriva al 3,5% e Sinistra Italiana al 2,7% (+0,2%). Italia Viva è al 2,4% e guadagna lo 0,2% mentre i Verdi perdono lo 0,4% e sono all’1,9%. Più Europa guadagna lo 0,1% ed è all’1,8% mentre Mdp – Articolo Uno è all’1,7% e perde uno 0,3%. Cambiamo! di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Idi Swg illustrati martedì sera dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana danno la Lega al 22,8%, in crescita dello 0,2% mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% ed è al 18,4%.perde lo 0,1% ed è al 17,6% mentre il MoVimento 5 Stelle guadagna qualcosa e approda al 17,5%ndo il partito di. Piuttosto staccata anche qui Forza Italia (6,8%) ma in crescita (+0,3%), così come Azione che arriva al 3,5% e Sinistra Italiana al 2,7% (+0,2%). Italia Viva è al 2,4% e guadagna lo 0,2% mentre i Verdi perdono lo 0,4% e sono all’1,9%. Più Europa guadagna lo 0,1% ed è all’1,8% mentre Mdp – Articolo Uno è all’1,7% e perde uno 0,3%. Cambiamo! di ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: Il M5s tallona Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia nuovo record - LaNotiziaTweet : Sondaggi politici oggi: Il M5s tallona Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia nuovo record - Bettabetta59 : RT @marco_gervasoni: Avanti cosi Sondaggi politici: nuovo record di FdI che supera il 17%. Lega in calo, il Pd recupera - Alien1it : È un teatrino. Si scambiano le parti . Raccolgono voti per poi finire come tutti gli altri nello stesso minestrone… - tonitho : da #repubblica di oggi; Sondaggi politici, borsino dei leader: Draghi il più amato, Meloni seconda. poveri… -